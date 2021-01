Rita Rusic, nel video social spunta un uomo mezzo nudo: guarda

Rita Rusic è nel bagno della stanza in hotel a Roma. La produttrice 60enne, avvenente più che mai, è in accappatoio davanti allo specchio. Mentre si riprende con lo smartphone alle sue spalle la porta socchiusa si apre e per un istante spunta un uomo mezzo nudo: nel video social condiviso si intravede un aitante esponente del ‘sesso forte’ tutto muscoli.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori continua a far faville. Bella e con il fisico scultoreo, conquista a tutto spiano, in barba all’anagrafe. Per lei gli anni non passano mai!

La Rusic adora prendere a morsi la vita e si concede liberamente ogni piacere. Qualcuno su Instagram, dove condivide il breve filmato, le scrive: “A sei in buona compagna allora…porcellina”. La rossa replica con un cuore. C’è chi le domanda, curioso: “Ma chi è quello che esce dalla porta e va indietro?”. Rita non lo chiarisce, preferisce lasciare avvolta nel mistero l’identità dell’uomo mezzo nudo con lei. Meglio rispondere con una faccina sorridente con gli occhi a forma di cuore…

Per tutti, che la riempiono di ‘like’ e le scrivono quanto sia ‘sexy da morire’, l’uomo misterioso a torso nudo in hotel con la Rusic è un “fortunato”. Rita se ne sta in buona compagnia e inizia il 2021 nel migliore dei modi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.