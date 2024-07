Minigonna e tacchi alti a 4 giorni dal parto: il ritorno a casa di Chiara Nasti con la figlia Dea fa discutere

La 26enne arriva nella sua abitazione romana con un look da diva e scoppia la polemica

Chiara Nasti lascia la clinica. Il ritorno a casa con la figlia secondogenita Dea la riempie di gioia. Trova nella sala della sua abitazione un allestimento di benvenuto curato da Erika Morgera, event planner mlto amata dai vip, la stessa che si è occupata delle sue nozze con Mattia Zaccagni. Lei porta la mini e i tacchi alti a soli 4 giorni dal parto, un cesareo, come accaduto col primogenito. Ha un look da vera diva: è proprio il suo abbigliamento che fa discutere i follower. Immancabilmente scoppia la polemica.

La piccola Dea è nata il 24 luglio. Chiara ha partorito con la piega dei capelli appena fatta e già questo ha scatenato un polverone. L’influencer ha risposto ironica: “La prossima volta partorirò coi capelli zozzi”. Ora è pure il rientro a casa della napoletana 26enne a scatenare le critiche feroci. La Nasti indossa un completo bianco, tiene tra le braccia Thiago, che il 16 novembre compirà 2 anni. Come accessori ha una borsa rosa e sotto sandali altissimi in tinta.

Nelle sue storie dice di vivere un sogno. Mostra anche il favoloso regalo ricevuto dal calciatore 29enne: un bracciale in oro bianco e brillanti con il nome della bambina. Lui gliene aveva donato uno simile col nome del loro primo figlio.

Il popolo del web si scatena. ”Non si può essere così fi*a dopo un cesareo!”. E ancora: "Noi donne normali dopo il cesareo non usciamo dall'ospedale con i capelli perfetti. E’ tutto così finto e costruito”; "Il tempo di fare il video per far sembrare che è in forma e poi arrivano dieci infermiere dieci badanti e 10 baby sitter. Che pagliacciata!”; “Così si fa passare un messaggio sbagliato. Cioè che il parto naturale o cesareo è cosa da niente. Mi dispiace per noi comuni mortali che dopo partorito non abbiamo neanche la forza di stare in piedi”. Lei al momento ancora non ribatte...