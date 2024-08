''Alimentazione ed erbe dal sapore orrendo'': Roberta Capua rivela com'è rimasta incinta con una 'dieta cinese'

La conduttrice 55enne torna a Storie di Donne al Bivio e lo confida per la prima volta

Le avevano detto che non poteva avere figli, è madre di Lorenzo, 16 anni, avuto dall’ex Stefano Cassoli

Le avevano detto che non poteva avere figli. Ma quando ha conosciuto Stefano Cassoli ha voluto riprovarci, inseguendo il sogno della maternità. Roberta Capua rivela com’è rimasta incinta grazie anche, così suppone almeno, a una ‘dieta cinese’. "Alimentazione ed erbe dal sapore orrendo”, confida a Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta.

La conduttrice 55enne spiega: “A 30 anni mi è stata diagnosticata l’impossibilità di avere figli. Sono uscita devastata da questo studio medico e mi è crollato il mondo addosso. Ero fidanzata all’epoca… Ci ho messo un po’ di tempo per realizzare ma ce l’ho fatta”.

Quando ha incontrato il suo grande amore è cambiato tutto. Roberta racconta: “Passano gli anni, circa 10, e incontro Stefano. Improvvisamente è tornata la voglia di maternità. Una mia amica mi dice di andare da questo medico cinese, un professore dell’Università di Pechino. Lui mi ha visitata e mi ha detto che avevo degli squilibri che dovevo colmare. Mi ha dato una dieta particolare e mi ha detto che mi avrebbero aiutato. E dopo pochi mesi dalla nostra conoscenza sono rimasta incinta. Ho perso un primo bambino tre mesi prima di rimanere incinta di Leonardo”.

“Quando una cosa la desideri ci credi. Ho fatto questa cura in maniera molto rigorosa. Tutto totalmente naturale, era alimentazione e queste erbe che dovevo prendere tutte le sere, sciolte nell’acqua. Tra l'altro avevano un sapore orrendo. Ho detto 'proviamo', altrimenti mi sembrava di non tentarle tutte. E sono rimasta incinta. Ho perso un primo bambino, cosa che accade a moltissime donne. Dopo 3/4 mesi sono rimasta incinta di Leonardo e sono riuscita a portare avanti la gravidanza. Ho avuto un momento in cui ho avuto paura perché pensavo di avere dei problemi. La gravidanza è andata avanti bene, è nato Leonardo ed è stato il miracolo. Ed è anche questo un segno probabilmente, ho detto è l'uomo della mia vita, l'uomo che è riuscito a darmi un figlio”, chiarisce la Capua.

Col marito però è andata diversamente. Roberta confessa: “Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso, dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile. La scelta della separazione l’ho fatta io, ma sono stata portata a questa scelta, e questo va un po’ contro il mio carattere. Quindi c’è stata una presa di coscienza e di consapevolezza. Io con gli uomini sono sempre stata accondiscendente, mettendo sempre prima l’altra persona… Questa volta però ho messo me stessa per prima”.

“E’ stato come se mi avessero portato via un pezzo di me. Io pensavo che saremmo invecchiati insieme, che saremmo sempre stati uniti, che avremmo gioito insieme dei traguardi di Leonardo - prosegue l’ex Miss Italia - Però poi le cose accadono, adesso sto vivendo la vita rimodulata". All'ex non perdona una cosa: "Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Mi ha detto che potevamo rimanere insieme sotto lo stesso tetto. Io ho detto 'No, così no, in queste modalità no'. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente".

“Oggi mi sento una persona diversa: quel momento in cui ho trovato la forza di dire ‘basta’ mi ha dato una nuova consapevolezza di me. Oggi sono una donna più sicura, consapevole, la prima cosa è mio figlio”, poi sottolinea.