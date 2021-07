Roberto Farnesi papà, prima foto social del pancione di Lucya incinta

Roberto Farnesi, papà a 52 anni, che compirà il prossimo 19 luglio, festeggia la cicogna condividendo la prima foto social del pancione di Lucya incinta. L’attore sorride accanto alla compagna, in piedi, vicino a lui: la Belcastro, di ben 24 anni più giovane dell’artista toscano, è al quarto mese di gravidanza ed è raggiante di felicità. “...Credo sia questo...il senso della vita”, scrive a commento dello scatto.

Lucya a novembre prossimo, in pieno autunno, partorirà una bambina, come svelato da Farnesi, interprete di successo di tante fiction tv, l’affascinante Umberto Guarnieri della soap Il paradiso delle signore, a Diva e Donna.

Era già da tempo che Roberto Farnesi desiderava un figlio con Lucya Belcastro. Non è mai stato spaventato dalla loro grande differenza d’età: la sintonia con la mora è massima. I due stanno insieme ormai da molto tempo. Già nel 2016 parlando di lei sulle pagine di Visto l’attore aveva detto: “Stiamo insieme da un anno e mezzo e spero che tra noi duri ancora a lungo, dato che tutte le mie storie precedenti non hanno mai superato il traguardo dei due anni".

All’epoca Lucya aveva solo 21 anni. "Ancora rompono le scatole se le mie fidanzate sono molto più giovani di me. Ma non le obbliga nessuno. Viva la libertà - era sbottato Farnesi - Mio padre, che era un generale dell'esercito, aveva 25 anni più di mia madre e il loro matrimonio è durato più di 30 anni, fino a quando non è mancato. Per me non è strano, sono gli altri che me lo fanno notare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.