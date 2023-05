Roma in finale di Europa League, Romina Carrisi euforica giura amore eterno al fidanzato Stefano Rastelli: ''Prenotata a vita''

I due sul social felici celebrano il successo dei giallorossi in Germania

Romina Carrisi sorride allo stadio accanto al compagno Stefano Rastelli. Il 52enne la bacia. I due celebrano la Roma in finale di Europa League così, con una foto scattata lo scorso anno, quando insieme hanno assistito a un'altra finale, quella dei giallorossi contro Il Feyenoord. Era il 25 maggio 2022: all'Arena Kombetare di Tirana, in Albania, gli uomini di Josè Mourinho, alzarono al cielo la coppa. Ora, forti dell’1-0 maturato in casa, hanno 'fatto fuori' il Bayer Leverkusen con un semplice 0-0. Il 31 maggio se la vedranno contro il Siviglia, che ha sconfitto la Juve. Romina è euforica. Sul social giura amore eterno al fidanzato e, di conseguenza, alla Roma: "Prenotata a vita".

Stefano è da sempre un tifosissimo della Roma, ha trasmesso la sua passione anche alla fidanzata. Il regista di esterna di Oggi è un altro giorno, un matrimonio alle spalle e due figlie, e la figlia di Al Bano e Romina Power 35enne stanno insieme da un anno. Da un po’ di mesi convivono nella casa a Trastevere della ragazza, presenza fissa nella trasmissione di Serena Bortone dove lavora anche lui. Rastelli, impegnato con le riprese tv in Emilia-Romagna, dopo la tragica alluvione, ha visto la semifinale da solo. Romina era a Verona per un concerto di papà Al Bano. Nonostante siano lontani, lui la considera un preziosissimo portafortuna. I due partiranno per vedere la finale dei giallorossi ancora una volta 'vicini vicini'. Andranno a Budapest, in Ungheria.

Nel selfie che Stefano posta, oltre a un “Dajeee” tutto dedicato alla Roma, scrive: “Preparati amore… Tu sai”. Le parole sono accompagnate da emoticon di faccette che ridono a crepapelle e un cuore. La Carrisi replica sempre via web: “Prenotata a vita”. Seguirà Rastelli alla Puskas Arena. Entrambi sperano ancora una volta di fare festa insieme..