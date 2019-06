Romina Carrisi, 32 anni, non si piaceva. Ora sta bene nel suo corpo. La figlia di Al Bano e Romina Power lo confessa a Gente. Rivela anche il nuovo amore, si è fidanzata con un medico: “Lui mi fa stare bene”.

“Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile”, dice Romina Carrisi, che prima non si piaceva affatto. “Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle”, aggiunge. Forse è merito anche della sua recentissima storia d’amore: è fidanzata con un medico.

A 16 anni era più ‘tondetta’ e gonfia, parole sue. “Ho scoperto di essere intollerante al nichel e ho eliminato ogni cibo che lo contiene. Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango”, racconta Romina Carrisi.

Questo è un buon momento per lei: “Guardo al futuro con occhi positivi e propositivi”. Vuole da sempre fare l’attrice: "Non credevo abbastanza in me stessa, l’essere figlia d’arte non mi ha aiutata”. Dopo tanti no, ha girato il suo primo cortometraggio, sta scrivendo un lungometraggio di cui vorrebbe essere pure regista e l’hanno chiamata per recitare in una commedia a teatro. Poi c’è l’amore, si è fidanzata.

“Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene. Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. E’ distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata”, svela felice al settimanale.