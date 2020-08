Romina Power parla della fidanzata del figlio Yari: ecco cosa pensa di Thea Crudi

Romina Power parla della fidanzata del figlio Yari, Thea Crudi, a cui il secondogenito di Al Bano e dell’attrice e cantante 68enne si è molto legato. Svela come ha preso la notizia dell’amore sbocciato non da molto, ma davvero intenso.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Romina Power, raccontando la sua estate molto particolare, dice: “Per me è un’estate dolceamara. Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”.

Romina Power è entusiasta di Thea, con cui Yari Carrisi si è esibito recentemente. La bella bionda si definisce una “artista multidimensionale, cantante olistica italo-finlandese con formazione jazzistica internazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di Mantra e meditazione, che da anni – attraverso seminari e concerti – diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità. Insegna il suono come meditazione, collegamento energetico tra il visibile e l’invisibile”. E ha conquistato, a quanto pare, non solo Yari ma pure la ‘suocera’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2020.