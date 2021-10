Romina Power rivela: 'Mia madre ha criticato Al Bano per tutta la vita’

Romina Power ha raccontato che sua madre, la diva hollywoodiana Linda Christian, non è mai stata nel corso della sua vita una grande fan di Albano Carrisi. La donna però proprio quando la figlia e il padre dei suoi figli (Yari, Cristel e Romina Jr.) decisero di separarsi, ammise che si stava un po’ affezionando a lui. “Mia madre per tutta la vita l’ha criticato. Solo quando ho detto a mia madre che io e Albano ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio adesso si stava affezionando a lui”, ha spigato la 70enne in un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’.

Romina ha poi spiegato di non voler avere relazioni stabili perché ama troppo la sua libertà. Per questo è single. “Mia nonna diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla. Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”, ha aggiunto suscitando ilarità nel pubblico presente in studio.

Quando infine le è stato chiesto cosa ne pensi della chirurgia estetica e se abbia intenzione di ricorrervi, ha risposto: “Ho il terrore di quelle cose lì. Avrei paura di non riconoscermi dopo. Poi non capisco che senso abbia. E poi chi l’ha detto che la pelle liscia sia più bella?”.

Scritto da: la Redazione il 26/10/2021.