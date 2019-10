Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione vanno per la prima volta in tv con il figlio di appena due mesi. La coppia nata a Uomini e Donne presenta il piccolo Domenico, nato lo scorso 25 luglio, al grande pubblico. Sceglie Domenica Live, il salotto di Barbara D’Urso, entusiasta del bambino che subito prende tra le sue braccia e accudisce come fosse suo.

Sono entrambi emozionati in tv. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione parlano dell’amore incondizionato per il figlio Domenico, che chiamano dolcemente Dodo. Sono pazzi di lui. La 30enne, secondo il marito, ormai ha occhi solo per il pargolo.

“Dodo potrà fidanzarsi a quarant’anni e a quarant’anni potrà portare a casa la prima fidanzata ufficiale, prima dei quaranta a casa con mamma deve stare!”, dice la mamma scherzosa. Poi parla del parto difficile: “Dodo sarebbe dovuto nascere una settimana dopo quella in cui nato, ma dopo la visita di controllo il medico ha notato che stava diminuendo il liquido e per evitare che andasse in sofferenza hanno deciso di operarmi di un parto cesareo non previsto la mattina successiva alle 7. Da quel momento mi sono resa conto di che cosa significa essere mamma perché prima non riesci a capire!". Pietro, 30 anni il prossimo 25 ottobre, l’ascolta attento e anche un po’ commosso.

“Rosa l’abbiamo persa completamente, io non conto più niente a casa! E’ stato tutto velocissimo… il pomeriggio abbiamo fatto la visita e il giorno dopo c’era lui con noi!“, sottolinea il papà.

Inevitabile parlare degli haters che hanno più volte attaccato la Perrotta per aver mostrato il figlio Domenico sui social. “Questi commenti dicono molto sulle persone che li scrivono e poco su di me. Si auto referenziano queste persone. Io credo che non ci sia nulla di male, siamo una coppia nata in televisione, il nostro percorso è stato seguito e ha appassionato tante persone quindi io non ci trovo assolutamente niente di sbagliato nel mostrare mio figlio sui social perché è il frutto di un amore… perché nasconderlo o evitare una cosa così bella? I social servono per condividere le cose belle quali, appunto, un figlio”, afferma Rosa sicura.

"Leggiamo ovunque di gossip, finto gossip, tradimenti, corna… Quando c’è una cosa così bella, invece di elogiarla e dire ‘ben venga’, facciamola vedere al mondo perché magari può essere anche un esempio vedere due persone che si amano, bambino compreso, si critica. Oggi tutte le mamme influencer lo fanno!”, aggiunge. E conclude: “I social oggi sono una valvola di sfogo quindi alcuni, per fortuna pochi, si sfogano a prescindere. Io ho la mia fetta di pubblico, quasi un milione e mezzo di persone, che mi sono state veramente vicine anche durante la gravidanza. Queste sono le cose che contano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.