Rosa Perrotta a pochi giorni dal parto sul red carpet di 'Toy Story 4' con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta, nonostante ormai manchi meno di un mese al parto, non rinuncia alla mondanità. La bella partenopea sfila sul red carpet di “Toy Story 4” nel Teatro 8 degli Studios di via Tiburtina a Roma insieme al compagno, Pietro Tartaglione. Pancione in vista per l’ex tronista di Uomini e Donne, che sceglie un outfit lungo e morbido ed è raggiante vicino al suo uomo.

Si prende i riflettori alla premiere dell’attesissimo film Disney Pixar. Sul tappeto rosso di “Toy Story 4” Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si lasciano fotografare. La gravidanza della 30enne è agli sgoccioli, il parto è vicinissimo, c’è tanta trepidazione per l’arrivo del bebè, ma Rosa non vuole rimanere a casa.

Nascerà un maschietto, si chiamerà Domenico come il suo nonno paterno, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 13 ha confidato a Uomini e Donne Magazine che il parto sarà naturale: “Come mi sento? Gonfia e un po’ stanca. Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico che avverrà con un parto naturale. Tutto sommato fisicamente sto abbastanza bene anche i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire. Di sicuro mi manca la libertà di movimento! Sono una donna molto dinamica e, alle volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose”.

Nel vederla alla prima di “Toy Story 4” quasi non si direbbe. Sorride accanto a Pietro Tartaglione. I fotografi scattano e Rosa Perrotta si mostra incinta e tenerissima, felice per la nuova vita in arrivo.