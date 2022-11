Rosalinda Cannavò compie 30 anni: la festa a sorpresa organizzata dal fidanzato

Andrea Zenga la stupisce e raduna a Milano tutte le persone care all’attrice

L’ex gieffina vip: “La cosa che più mi rende felice è sapere di avere accanto persone speciali”

Rosalinda Cannavò rimane a bocca aperta per la festa a sorpresa organizzata dal fidanzato. L’attrice, ex nome d’arte Adua Del Vesco, compie 30 anni, per l’occasione Andrea Zenga raduna a Milano tutte le persone più care all’attrice e le regala una serata speciale.

In un noto locale del centro Rosalinda brinda attorniata dai parenti e dagli amici. Sorride raggiante accanto al 29enne, figlio di Walter Zenga, ex portiere della nazionale e dell'Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. I due stanno insieme da un anno e nove mesi: si sono innamorati al GF Vip il 15 febbraio 2021 e da allora sono inseparabili.

L'attrice spegne le candeline a Milano

Abito nero, capelli raccolti, make up perfetto, la Cannavò assaggia con appetito tutte le portate della cena, poi arriva il momento del dolce. Sul social condivide scatti di gioia pura e scrive: “Sono arrivata ai 30. Andrea con la complicità della mia famiglia hanno organizzato questa bellissima sorpresa. Festeggiare insieme ad ognuno di loro mi ha fatto capire quanto sono fortuna ad avere delle persone speciali accanto che mi vogliono così bene . Grazie ad ognuno di loro. Dovrete sopportarmi ancora per tanti ma tanti anni”.

La giovane artista siciliana aggiunge: “Ho sempre passato tutti i miei compleanni fuori casa perché per fortuna ho sempre lavorato. Fortuna perché mi ritengo una persona molto, ma molto fortunata. Ringrazio e sono grata per tutto ciò che ho, che sto costruendo. Ma la cosa che più mi rende felice è sapere di avere accanto persone speciali. Il regalo più bello in assoluto è vedere mia madre che sta finalmente bene, mia sorella qui a Milano, tutti gli amici felici per me e accanto a me SEMPRE, e infine le persone che nel lavoro mi supportano che ormai sono diventati una famiglia. Per quanto riguarda il mio fidanzato dico solo una cosa: FONDAMENTALE! Semplicemente grazie”.