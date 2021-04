Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno fatto pace! Prima videochiamata dopo il GF Vip

Le Rosmello si riuniscono: pace fatta tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. L’amicizia che aveva fatto sognare molti nella Casa del GF Vip, poi sul finale del reality e anche dopo rovinata da molti dissapori e frasi pesanti, che parevano averla compromessa per sempre, torna a essere solida. Le due si sono sentite. L’attrice 28enne nella sua storia mostra uno screen che la ritrae in videochiamata con la modella brasiliana 32enne e Carlotta Dell’Isola.

Rosalinda ammette di essere rimasta spiazzata dal gesto di Dayane e dall’ex concorrente di Temptation Island. Tutto è accaduto con sua grande sorpresa. “Non è una foto riuscita al top però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello”, racconta la Cannavò.

“Oltre al gioco, oltre le nomination, oltre alcune parole di troppo siamo persone e come tali capita di sbagliare e di non essere perfetti”, sottolinea la siciliana, ex Adua Del Vesco.

E conclude: "Ci sono affetti che restano e non possono svanire”. Chiude le sue parole con un cuore rosso. “Io preferisco sempre rispondere con il bene”, precisa sempre nelle storie. Rosalinda Cannavò è felice e positiva. La relazione con Andrea Zenga va benissimo e ora ha anche ricucito con la Mello. Pure Dayane è contenta e sul social, condividendo l'immagine della videochiamata, scrive: “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui insieme a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.