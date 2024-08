La data del parto presunta è fissata per il 6 settembre: sono giorni di trepidazione

Lei e Andrea Zenga avranno una bambina: il peso stimato è già di 3 chili e mezzo

Non vede l’ora di averla tra le braccia. Rosalinda Cannavò è rientrata dalle vacanze a Milano in attesa di partorire da un momento all’altro. Il suo pancione ormai è enorme, la data presunta del parto è fissata per il prossimo 6 settembre. La 31enne, però, si porta avanti: stamani lei e il compagno Andrea Zenga, 30 anni, hanno fatto la presa in carico in ospedale. Diventeranno genitori di una tenerissima bambina.

Rosalinda Cannavò è rientrata dalle vacanze a Milano in attesa di partorire da un momento all'altro: il pancione ormai enorme

L’attrice, ex vippona del GF, sul social si fa vedere con le sue forme da mamma, abbronzata e raggiante. “Dopo un mese di bagni e abbracci col pancione, ho detto addio al costume per tornare a Milano. Ora siamo solo in modalità ‘aspettando la piccola’ e nonostante tutte le piadine riminesi io sono anche in modalità ‘cosa mangio e dove lo trovo?!'”, scrive ironica.

Lei e Andrea Zenga avranno una bambina: il peso stimato è già di 3 chili e mezzo

La data del parto presunta è fissata per il 6 settembre: sono giorni di trepidazione

L’attesa per la cicogna regala a Rosalinda una gioia immensa. Nelle sue storie mostra l’ultima ecografia in 3D in cui c’è il volto della piccola che porta in grembo. E’ Andrea ad averla condivisa. Zenga scrive: “Buongiorno! Oggi abbiamo fatto la presa in carico in ospedale. 3,5 kg di picciridda. Ti aspettiamooo”. Lei commenta: “Non vediamo l’ora”. I follower sono impazienti: pure loro vogliono conoscere la neonata.