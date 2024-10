''Nessuno mi vuole'': Rosalinda Cannavò rivela di voler tornare a recitare, ma che non riceve alcuna offerta dalla tv

La 31enne, ex Adua Del Vesco, lo ammette candidamente nelle sue storie

Dal 7 settembre mamma di Camilla, desidererebbe tornare alla sua vecchia professione

Ha debuttato al cinema con Sapore di te nel 2014. Poi sono arrivate varie fiction: Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino, Furore, Non è stato mio figlio, Il bello delle donne. Il suo nome d’arte era Adua Del Vesco. Rosalinda Cannavò nelle sue storie, rispondendo alla domanda di un follower, rivela di voler tornare a recitare, ma che, purtroppo, non riceve alcuna offerta dalla tv. “Nessuno mi vuole”, ammette.

La 31enne, diventata mamma di Camilla il 7 settembre, per la gioia del compagno 30enne Andrea Zenga, desidererebbe tornare alla sua vecchia professione. Nel 2020 è diventata concorrente del GF Vip 5, è proprio lì che ha conosciuto Andrea. In passato ha anche tentato la carriera musicale. Ma è recitare che le manca.

Quando le si domanda se prima o poi tornerà sul set, svela: “Nessuno mi piglia”. Poi commenta: “Non lo so, non lo so, mi piacerebbe, ma non lo so... Sì, mi piacerebbe, ma se non ci sono le opportunità non posso che stare a casa e non farlo, ecco”. Accanto a lei c’è Zenga. Lei gli chiede: “Secondo te meriterei un posto?”. Lui replica: “Io te lo dico da tanti anni….”. “E invece nessuno mi vuole evidentemente, la verità è questa”, sottolinea un po’ amara lei. Il fidanzato cerca di consolarla: “Ma non è vero, dai, amore!”. Rosalinda in merito è davvero molto realista.