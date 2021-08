Rosalinda Cannavò confessa: 'Vorrei congelare i miei ovuli'. Ecco perché

Rosalinda Cannavò confessa: “Vorrei congelare i miei ovuli”. L’attrice 28enne lo rivela ai follower nelle sue IG Stories. Al momento la maternità può attendere. Felice con Andrea Zenga assicura: “Non sono incinta”. E spiega il perché della sua intenzione.

“Vorrei mantenere questo mio stato di fertilità molto alto, perché sono giovane, anche in futuro”, precisa Rosalinda. “Da un po' di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po' stravolti - racconta l’ex Adua Del Vesco - La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente, a livello estetico, ma che questo possa in futuro intralciare la mia voglia di diventare madre e di creare una famiglia, quindi sono andata a cercare online un posto che mi permetta di congelare gli ovuli”.

“Avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane e quindi volevo preservare questo momento per facilitare il tutto”, confida ancora la Cannavò. E aggiunge: “In realtà è da un po' di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa. Ora sto cercando di capire i costi. Vediamo…”.

I fan le inviano molti messaggi, pensano a una gravidanza dietro l’angolo, nonostante le sue parole. L’ex gieffina vip però subito chiarisce: “Vi prego, parlando di congelazione degli ovuli significa che attualmente non sono incinta. Non fate supposizioni basate sul nulla".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.