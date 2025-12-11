La 62enne svela a chi ha pensato prima di addormentarsi con l’anestesia

La nuova diagnosi di carcinoma maligno è arrivata 16 anni dopo quella di tumore al seno

Rosanna Banfi parla dell’operazione subita lo scorso novembre per rimuovere il tumore ai polmoni. “Avevo paura di non risvegliarmi”, confessa a Gente. Svela a chi ha pensato prima di addormentarsi con l’anestesia.

''Avevo paura di non risvegliarmi'': Rosanna Banfi parla dell’operazione per rimuovere il tumore ai polmoni

La 62enne ha scoperto di avere adenocarcinoma al polmone 16 anni dopo la prima diagnosi di cancro al seno, che aveva fortunatamente sconfitto. “A 16 anni dal tumore al seno, tramite una tac ho scoperto di avere ‘un'opacità a vetro smerigliato’, ossia un adenocarcinoma al polmone destro. Era circoscritto, sono stata operata per rimuoverlo e, al momento, pare non ci siano metastasi o linfonodi compromessi”, spiega.

“Stavolta, prima dell'anestesia, avevo il terrore di non risvegliarmi. I medici, vedendomi davvero tesa, mi hanno suggerito: ‘Pensi a qualcosa di bello’. E io l'ho fatto”, confida ancora Rosanna. Quando le si domanda dove abbia diretto la sua mente, rivela: “Ho pensato a Matilde, a quando saluta con la manina, e mi sono commossa. Essere qui oggi, festeggiare il suo primo anno di vita, è importante per tutti noi. Per mio padre, per noi nonni, per mio genero e mia figlia, che non poteva diventare madre e invece, con caparbietà e coraggio, ci ha dato una lezione di vita. Mia nipote è la bimba del miracolo”.

La 62enne svela a chi ha pensato prima di addormentarsi con l’anestesia: alla nipotina Matilde

Matilde è la figlia di Virginia, la figlia 32enne di Rosanna e la pronipote di nonno Lino Banfi, 89 anni. Il 13 dicembre la bambina festeggerà il suo primo compleanno. Rosanna spiega come si sente da nonna: "Sulle prime essere considerata nonna mi faceva rabbrividire, perché le mie nonne le ricordo con i capelli bianchi e lo chignon. Io mi vedo più sprint, non così vecchietta. Ma sono felicissima. E in questo momento complicato per me, Matilde è una boccata di aria fresca".