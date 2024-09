''Non sento più l’esigenza di fare sesso'': Rosita Celentano spiega perché è casta da cinque anni

La figlia del Molleggiato 59enne lo rivela in un monologo a Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Rosita Celentano in un monologo si mette a nudo con ironia, intelligenza e schiettezza. In tv spiega perché è casta da cinque anni. “Non sento più l’esigenza di fare sesso”, confessa a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, su Rai3.

Presenza fissa dello show di Piero Chiambretti, la ‘casta diva’ non ha problemi a parlare di sé.“Sono poco più di 5 anni che ho chiuso la boutique, tanto per parafrasare una battuta divertentissima di Amanda Lear. Mi spiace per quelli che sono restati fuori, ma c’è un tempo per tutto e soprattutto non è più tempo di saldi”, esordisce Rosita.

“A me viene da ridere, probabilmente anche a voi, ma vi rendete conto che non si fa altro che parlare di sesso? Siamo circondati da riferimenti sul sesso, ovunque, soprattutto la pubblicità. Il sesso è diventato una prestazione e non è più uno scambio di emozioni e sentimento. Che palle, no? Un uomo prima di avere il mio corpo deve affascinare me, deve conquistare la mia mente, la mia testa. Mi deve soprattutto sorprendere ed emozionare, perché io cerco sguardi complici, lunghi abbracci, baci appassionati. Una totale complicità con l’altra persona, anche se ci devo fare sesso, ma poi perché te la devo dare così, senza che tu non faccia neppure un minimo di fatica!”, prosegue la figlia 59enne del Molleggiato.

“A Milano quando ero giovane, nelle varie compagnie, girava questa frase: ‘Attenzione alla Celentano, perché la fa balenare ma non la dà”. E per me questo era un motivo di vanto. Non sono facile e non lo sono sotto tutti i profili. Ora io non sento più l’esigenza di fare sesso, probabilmente non l’ho mai sentita nella mia vita, chissà… Di fare sesso per sesso. Io non voglio forzare la natura e se a un certo punto la natura ha fatto sì che a noi donne ci passa la voglia, e direi anche meno male perché ci siamo persi strada facendo due ormoni, anche se non capisco il motivo, lo accetto e mi adeguo. Perché per me deve essere tutto naturale”, sottolinea la Celentano.

Rosita prosegue: “Mi fanno ridere le persone che ogni tanto mi incontrano e mi dicono: ‘Madonna Rosita, ma sei ancora una bella donna, ma che ti è successo?’. A me? Niente. Siete voi che state ancora nella ruota del povero criceto. Sembra che se non si faccia sesso fino a un minuto prima di morire si è strani. Vi svelo però un segreto: io ho un sacco di amiche, sposate e conviventi, che spesso a bassa voce mi dicono: ‘Beata te, io farei esattamente come, farei a meno’. E invece vi tocca!”.

La conduttrice e attrice poi chiarisce ulteriormente: “Mettiamola così, se voi poi vi guardate dal di fuori: e su, e giù, e di qua, e di là. Che palle: è sempre la stessa cosa! Diventa snervante a un certo punto”. E conclude: “Comunque, se qualcuno volesse provare a conquistarmi, vi do delle dritte: dovrebbe avere la classe di Cary Grant, il fascino di Paul Newman, ballare come Fred Astaire e soprattutto essere divertente e farmi ridere come Jerry Lewis. Perché io voglio ridere, ridere fa bene all’anima e mantiene giovani. Se proprio qualcuno volesse conquistarmi mi deve far ridere tanto. Chiambretti, lo sai che tu mi fai ridere tantissimo?”. Piero replica: “Sì, soprattutto nudo”. Rosita così esplode in una sonora risata.