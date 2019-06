Sabrina Paravicini, 48 anni, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo dell'infermiera Jessica Bozzi in "Un Medico in Famiglia", ha un cancro al seno. L'attrice sta lottando contro la malattia e condivide sul social il suo percorso. Un percorso che non tutti approvano.

Sabrina Paravicini ha un cancro al seno e si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia. Il tumore ora è in remissione. L'attrice sul social ha un atteggiamento positivo e incoraggiante ma si deve purtroppo difendere da chi la critica per le cure scelte. In un post, infatti, risponde a un utente che le scrive: "Brava, bravissima, complimenti... continua a distruggere quello che rimane del tuo povero corpo con quella me*da di chemioterapia". "La chemio è offensiva e orribile ma è l'unica cura certa e protocollata - replica la Paravicini - Anche io non la volevo fare, non volevo il veleno nel mio corpo e solo io so quanto è avvelenato oggi il mio corpo dalla chemio. Ci ho anche provato a pensare di fare qualcosa di alternativo, non potevo permettermi di perdere neppure un mese, figuriamoci un anno per sperimentare".

"A tre giorni dalla diagnosi - prosegue l'attrice - una sorta di guru alternativo mi ha insultata per telefono perché non ho accettato di fare solo il 'suo' protocollo curativo di 120 giorni, mi gridò: 'Si faccia avvelenare dalla chemioterapia, che stupida!'". Ma le cure tradizionali, fa sapere Sabrina, stanno avendo un buon esito.

La Paravicini, che l'anno scorso si è presa una pausa dal lavoro per dedicarsi al figlio, affetto dalla sindrome di Asperger, ha scoperto di avere il cancro a dicembre del 2018. Il tumore era nascosto dietro una cisti che stava sotto il capezzolo. Un tumore veloce e aggressivo e due settimane dopo ha iniziato subito la chemioterapia.