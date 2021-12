Sabrina Salerno: 'Mio padre non provava sentimenti per me, per lui non ero voluta'

Sabrina Salerno a Oggi è un altro giorno, ospite con il suo compagno di danza a Ballando con le Stelle Samuel Peron di Serena Bortone, si apre sul suo privato e racconta del difficile rapporto col papà, che lei ha scelto di incontrare quando aveva 12 anni, dopo averlo contattato. “Mio padre non provava sentimenti per me, per lui non ero voluta”, confida la showgirl. E’ stato il genitore stesso a dirglielo: la 53enne era solo stata frutto di ‘un caso’.

Sabrina spiega perché ha deciso di entrare il contatto col padre, morto improvvisamene nel 2019: “Ho scelto di chiamarlo perché ero curiosa di sapere chi mi avesse messo fisicamente al mondo. Ho preso l'elenco telefonico, ho cercato nome e cognome e l'ho chiamato. Non l'avevo mai visto. Mi ha risposto la moglie dell'epoca, Paola, e io ho detto: ‘Sono Sabrina Salerno, la figlia di Mario, voglio parlare con lui’. Mio padre è venuto al telefono, si vede che l'ho preso di sorpresa. E l'ho incontrato”.

“Quando l'ho incontrato ho trovato un ragazzo giovane, molto somigliante a me. E dai 12 ai 30 anni l'avrò visto 10 volte, finché prima che nascesse mio figlio gli ho chiesto di stare o fuori o dentro la mia vita, e lui ha scelto fuori”, prosegue.

La Salerno poi con una punta di dolore sottolinea: “Lui mi ha sempre detto che non provava nessun sentimento per me, perché io ero un caso”. E’ proprio per questo legame mai vissuto che ha sempre lottato con gli uomini nella sua vita. “Ho sempre scaricato la rabbia sugli uomini, poverino mio marito e mio figlio”, svela. Negli ultimi mesi di vita del padre è riuscita a perdonarlo e a recuperare in parte il rapporto: “Io l'ho richiamato, lui è stato molto aggressivo, ma ho insistito e ci siamo visti e ho scoperto che era malato”. E’ deceduto poco dopo.

