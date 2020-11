Samantha De Grenet compie 50 anni: la sorpresa di marito e figlio

Samantha De Grenet compie 50 anni: la sorpresa del marito Luca Barbato e del figlio Brando, 15 anni, la riempiono di gioia e la stupiscono. La showgirl festeggia il compleanno con i suoi cari allo scoccare della mezzanotte. Il suo 9 novembre 2020, nonostante tutte le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in Italia a causa della pandemia, ha un sapore speciale.

Samantha è felice. Sul social pubblica una foto che la ritrae davanti alla torta. Capelli legati e volto al naturale, senza un filo di trucco: lo sguardo racconta la gioia che prova. E’ bellissima: 50 anni portati splendidamente. Nel post che accompagna lo scatto svela tutto: “Non è una foto glamour né tantomeno una foto di quelle su cui soffermarsi e magari esclamare ‘wow!’, ma è una foto che rappresenta molto bene me e la mia famiglia con la nostra ‘semplicità’”.

VIDEO

“Alle 00:00, io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e...SORPRESAAAA... erano così meravigliosamente teneri nell'essere riusciti a organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!!! - confessa - Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare, ma soprattutto lo ricorderò per l'amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore”.

La De Grenet si tiene stretta la sua incredibile famiglia e tutti gli amici, famosi e non, che le fanno gli auguri sul social. “Non esistono parole sufficienti per ringraziarvi dell'affetto meraviglioso che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Siete stati capaci di farmi vivere emozioni bellissime e mi avete inondato di messaggi che sentivo venire dal vostro cuore. Sapere che mi volete bene e che mi apprezzate è uno dei regali più belli che potessi ricevere e questo perché non mi piace mai dare nulla per scontato. Siete nel mio cuore”, sottolinea nel ringraziare con calore i follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2020.