Non si è voluta perdere la finalissima di Sanremo. Nella città dei fiori per assistere dal vivo all’Ariston all’ultima puntata del Festival è arrivata, da Roma, anche Eleonora Daniele. La conduttrice non è passata inosservata per almeno due motivi. Il primo è che il suo pancino è ormai sempre più visibile: è infatti incinta di cinque mesi. Il secondo è che ha scelto per l’occasione un abito rosso di quelli che si fanno notare. La 43enne si è messa anche in posa per i fotografi che seguono il Festival dalla balconata, regalando un sorriso rivelatore di tutta la sua felicità per la cicogna in arrivo.

A Sanremo la bionda veneta ha incontrato anche un amico di vecchia data,Tony Renis, famosissimo cantante e produttore internazionale. Quando lui ha visto il pancione non ha potuto fare a meno di chinarsi per dargli un bacio. Il momento è stato immortalato da un amico e lo scatto è stato poi condiviso su Instagram proprio da Eleonora. “Il mio amico Tony Renis bacia Carlotta”, ha scritto accompagnando l’immagine. E infatti la piccolina, perché di una femminuccia si tratta, si chiamerà proprio Carlotta, come la nonna di Eleonora.

Il papà della nascitura è Giulio Tassoni, marito della Daniele dallo scorso settembre. La conduttrice di ‘Storie Italiane’ (programma in onda tutti i giorni la mattina su Raiuno) ha recentemente rivelato come ormai avesse perso la speranza di poter diventare madre. “Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così. Invece, alla fine di questa estate, la bella notizia: avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella crocetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito e gli ho detto: 'Sono incinta'. Lui mi ha detto: 'Lo sapevo amore mio’”, ha raccontato.

