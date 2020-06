Santiago De Martino imita 'zio' Ignazio Moser: la tenera foto

Santiago De Martino imita il look di ‘zio’ Ignazio Moser poi in foto posa con lui, appena tornato a Milano con la fidanzata Cecilia Rodriguez. Il figlio di Belen si fa i capelli come lo sportivo e modello e poi si disegna anche la barba con una matita per gli occhi nera. E’ entusiasta in famiglia, nonostante papà Stefano De Martino non sia lì con loro.

Senza Stefano in casa il modello di Santiago diventa ‘zio’ Nacho. Santi si diverte un mondo. Ha solo 7 anni, ma è un vero vulcano di idee, oltre a essere estremamente creativo: balla e canta. Non solo, parla pure un ottimo inglese.

VIDEO

Zio Ignazio Moser è tornato a Milano dopo ben tre mesi trascorsi a Trento con Cecilia, lontano dai Rodriguez. Santiago è felicissimo di vederlo e poter nuovamente giocare con lui. Non solo: ama talmente tanto il figlio di Francesco Moser che ne imita pure il look e si lega i capelli come lui, poi si ‘sporca’ il viso con una barba che per lui arriverà solo quando diventerà uomo. E’ legatissimo al bel 27enne tutto muscoli, sorrisi e spontaneità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.