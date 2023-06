Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi elegantissimi con la famiglia al gran completo per il diploma della figlia dell'ex calciatore Gaia: foto

Lo sportivo 39enne insieme all’attrice 43enne e gli altri due figli, Olivia, 9 anni, e Noah, 6 e mezzo

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si mettono in ghingheri per il gran giorno. Sono elegantissimi. Con la famiglia al gran completo presenziano in sala, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, alla cerimonia per la consegna del diploma. E’ Gaia, la primogenita dell’ex calciatore della Roma, a ricevere il titolo: la 17enne, che il prossimo 16 luglio diventerà maggiorenne, ha concluso il suo percorso in una prestigiosa International School nella Capitale.

Lo sportivo 39enne insieme all’attrice 43enne sorridono entusiasti per il traguardo di Gaia, che posa col papà. E’ nata dalla relazione che Daniele ha avuto con Tamara Pisnoli, sposata il 18 maggio del 2006 e da cui si è separato appena tre anni dopo, nel 2009. La ragazza indossa un lungo abito chiaro. Ai piedi calza décolleté viola e ha tra le mani una pochette rosso fragola. De Rossi le scrive, in rigoroso inglese: “I love you so much”.

“Happy Graduation”, sottolinea Sarah, che condivide le foto che raccontano l’evento nelle sue IG Stories. Ci sono anche Olivia, 9 anni, e Noah, 6 e mezzo, la sorella e il fratello di Gaia, i due figli nati dall’amore tra la Ferlberbaum e De Rossi.

Seduti insieme a loro, e allegri più che mai, pure nonno Alberto De Rossi, 65 anni, ex mister della Roma Primavera, sua moglie Michela, nonna galvanizzata, e zia Ludovica, la sorella di Daniele. Anche lei è fiera del successo della nipotina, ormai diventata una donna.

Nessuna traccia della madre di Gaia: la donna a febbraio scorso è stata condannata dal Tribunale di Roma a 7 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione e tentata rapina.