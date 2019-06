Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi teneri alle Maldive con i figli Olivia e Noah

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, dopo la vacanza a due Tokyo, in Giappone, e alle Hawaii, subito dopo l’addio alla Roma a fine maggio, sono tornati a Roma giusto qualche giorno. L’attrice ne ha approfittato per volare con i due figli, Olivia e Noah, a Disneyland Paris, poi è arrivata la vacanza in famiglia. Sono ripartiti tutti: destinazione Maldive. Sull’isoletta dell’atollo dei sogni la 35enne e il 39enne sono genitori tenerissimi con i piccoli di, rispettivamente, 5 e 2 anni.

Alle Maldive hanno detto di sì, dopo la cerimonia civile in Italia, a dicembre 2015, Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi ci sono tornati anche a Capodanno 2017 e ora sono di nuovo lì: è la meta relax preferita, anche perché i due figli Oliva e Noah a piedi scalzi sulla sabbia bianca e nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano si divertono un mondo. Per loro stare così tutto il giorno, senza preoccuparsi di altro, è davvero un’esperienza favolosa.

VIDEO

Romantici, sorridenti e innamorati, Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si riposano alle Maldive e si occupano con tanta dolcezza dei due figli Olivia e Noah. L’ex giallorosso non ha ancora deciso quale casacca vestirà nella prossima stagione, dopo aver salutato la sua squadra del cuore.

Daniele ha voluto al momento di staccare la spina e non pensare al pallone, almeno per un po’. Il distacco dalla Roma è stato molto doloroso, ma ha la famiglia che lo sostiene sempre. Le voci di mercato sono tante, lui, però, si gode la vacanza e sul suo futuro ancora non svela niente.