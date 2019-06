Sarah Felberbaum a Disneyland Paris con i due figli: replica a chi critica il marito Daniele De Rossi e si diverte insieme ai suoi bimbi

Ora è con i due figli a Disneyland Paris Sarah Felberbaum

L’attrice è tornata a Roma dopo il viaggio all’estero ed è subito ripartita

Sarah Felberbaum è tornata a Roma dopo la lunga vacanza prima in Giappone e poi alle Hawaii con il marito Daniele De Rossi, ma è subito ripartita. Giusto il tempo di salutare la sua famiglia e le amiche più care ed è volata con i due figli a Disneyland Paris, immersa nel mondo incatanto del parco divertimenti. Nelle sue IG Stories racconta piccoli particolari, ma replica pure a chi si permette di criticare l’ex calciatore della Roma, al centro dei rumor per l’addio traumatico dalla squadra giallorossa. A Disneyland Paris Sarah Ferlberbaum va sulle attrazioni per i bimbi più piccolini insieme ai due figli, Olivia Rose, 5 anni, e Noah, appena 2. L’attrice 39enne è stata lontana per un bel po’ di giorni da loro e voleva assolutamente fargli sentire la propria vicinanza. Li ha portati al parco dei divertimenti e ne è davvero contenta. E’ a Disneyland Paris con i due figli, ma non può non notare le critiche che alcuni follower fanno al marito Daniele De Rossi, reo di sorridere un po’ troppo con la sua famiglia dopo aver salutato la Roma. VIDEO Il calciatore 35enne è stato al centro delle chiacchiere anche sui giornali. A un follower che glielo fa notare, l’artista replica: “Mio marito è libero di fare quello che vuole. Non crederei a tutto ciò che leggi se fossi in te”.

