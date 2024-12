Selena Gomez mostra l’anello: si sposa! ''Il per sempre inizia ora''

La cantante 32enne ha ricevuto la proposta di nozze dal compagno Benny Blanco

Lei e il produttore sono una coppia dal 2023: ora i fiori d’arancio

Selena Gomez e Benny Blanco si sposano!

La cantante e attrice 32enne ha annunciato che lei e il produttore 36enne hanno deciso di convolare a nozze. Ha condiviso la notizia con un carosello di foto su Instagram mercoledì 11 dicembre. Tra le altre, anche un'immagine ravvicinata del suo anello di fidanzamento e una foto di lei e Blanco mentre festeggiano la novità tra risate e abbracci.

“Il per sempre inizia ora...”, ha scritto nella didascalia del post.

Blanco ha commentato: “Aspetta… quella è mia moglie”.

La futura sposa ha anche pubblicato con orgoglio un selfie allo specchio nelle sue Instagram Stories, mettendo in evidenza il suo nuovo anello.

Durante un’intervista lo scorso maggio al The Howard Stern Show, Blanco aveva dichiarato di poter immaginare il matrimonio nel suo futuro con l’attrice di "Only Murders In The Building".

“Quando la guardo… penso sempre che non esista un mondo migliore di questo”, aveva detto.

Gomez e Blanco si conoscevano da anni, avendo collaborato nel 2019 al singolo "I Can't Get Enough" insieme a Tainy e J Balvin, prima di iniziare a frequentarsi sentimentalmente a giugno 2023.

Ad agosto 2023, Gomez aveva pubblicato il singolo "Single Soon", prodotto proprio da Blanco. A dicembre 2023 aveva confermato la loro relazione mettendo un like a un post Instagram di una pagina fan in cui apparivano insieme. Aveva commentato: “Lui è assolutamente tutto per me”. Hanno fatto il loro debutto sul red carpet agli Emmy del 2024, a gennaio scorso.

Il mese successivo la Gomez, che ha tra i suoi ex anche Justin Bieber, aveva parlato della loro relazione con Zane Lowe di Apple Music.

“Senza entrare troppo nei dettagli, penso che sia davvero importante incontrare qualcuno che ti rispetti”, aveva detto. “Ed è davvero bello potersi appoggiare a qualcuno che capisce il mondo in cui vivo. Ma devo dire che, in generale, mi sento più al sicuro ed è stato davvero meraviglioso, e attraverso questa relazione sono cresciuta. È fantastico”, aveva concluso.