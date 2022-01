Selvaggia Lucarelli, duro attacco ad Alfonso Signorini: 'Ha trasformato il GF Vip'

Selvaggia Lucarelli sferra un duro attacco ad Alfonso Signorini. “Ha trasformato il GF Vip”, sottolinea la giornalista nelle sue IG Stories in un post in cui dice la sua. La 47enne ha letto le varie polemiche riguardanti il reality sui social ed esprime il suo pensiero a riguardo con la solita schiettezza che la contraddistingue.

Da giorni i follower dibattono sulle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli all’indirizzo di Lulù Selassiè, giudicate razziste. La soprano, però, è stata ‘perdonata’ dal conduttore 57enne. Si parla molto anche della telenovela tra Soleil Sorgé, Alex Belli, ora fuori dalla Casa, e Delia Duran, pronta invece a entrare in gioco. I temi sulle storie nel gioco fanno discutere e mettono sotto la lente d’ingrandimento le decisioni e i comportamenti anche e soprattutto di Signorini, giudicato quasi un burattinaio che tira le fila dei concorrenti insieme agli autori dello show.

Selvaggia è spietata “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti”, sottolinea.

E poi precisa ancora nella sua fredda e disincantata disamina: “Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”. Le critica è condivisa da molti fan che plaudono alle sue parole.

11/1/2022