Selvaggia Lucarelli, prima volta in tv con il fidanzato: 'Ecco con quale canzone l'ho conquistata'

Selvaggia Lucarelli per la prima volta va in tv con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ospite a L’Assedio di Daria Bignardi, su Tv 8. I due raccontano com’è nato il loro amore. Il social chef, ora anche volto televisivo di E’ sempre Mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, rivela: “Ecco con quale canzone l’ho conquistata”.

"Questo è il posto giusto per raccontare una parte di me. Lorenzo è in parte penalizzato dalla quello che sono io, ma lui ha l'occasione di mostrarsi per quello che è”, sottolinea subito la famosa giornalista 46enne, giudice di Ballando con le stelle, opinionista , scrittrice e blogger. Poi ripercorre l’inizio della storia con lui: ”Ci siamo conosciuti grazie ad un’olgettina. Io avevo scritto un post riguardo ad uno di quei soliti processi e avevo nominato un’olgettina. Una di queste si offese tantissimo e lasciò un commento veramente inquietante: ‘Selvaggia io sarò il tuo tormento e ti ruberò qualunque uomo tu amerai nella vita’. Sotto a questo commento, Lorenzo scrisse: ‘Tranquilla, Selvaggia non mi avrà mai’”.

I due già si conoscevano, ma di sfuggita. Dopo tre giorni da quel commento è arrivato il primo appuntamento, Selvaggia, reticente a uscire con un uomo più giovane di lei, è stata rapita da una nota vocale di Lorenzo in cui lui, anche musicista, cantava e suonava “Pensiero” dei Pooh. ”Le ho cantato una canzone dei Pooh, 'Non restare chiuso qui pensierooo', in cui le dicevo: 'Non restare chiusa lì Selvaggia, esci insieme a me, mannaggia’”.

Per i due poi è arrivata una cena al ristorante giapponese. “Il primo bacio è stato sotto l’Arco della Pace. Un clichè, come in un film di Pieraccioni”, scherza la Lucarelli. E aggiunge teneramente: ”Quando ho conosciuto lui ho pensato: bene, finalmente ho smesso di soffrire". "Dopo un paio di mesi siamo andati a vivere insieme. E' successo dopo che mi sono preso l’influenza”, svela Biagiarelli

Selvaggia con Daria, torna sulle sue dichiarazioni riguardo una relazione con un ex definita “tossica”. La Bignardi domanda a Lorenzo se sia geloso di quell’uomo: “No, non sono geloso di quell'uomo per cui si strappava i capelli. Credo sia un cogli*ne”. Insieme da 5 anni, la Lucarelli è completamente conquistata dal compagno. Ironica precisa: ”Lui è sempre felice, è sempre ottimista e radioso. A volte vorrei ucciderlo".

Scritto da: La Redazione il 12/11/2020.