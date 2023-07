Selvaggia Lucarelli stronca la scelta di Cesara Buonamici ''opinionista unica'' del GF: ecco perché

La giornalista pensa che la collega non sia adatta al ruolo nel reality di Canale5

Sembra che la Buonamici dovrebbe essere addirittura ‘opinionista unica’

Da giorni gira la voce, non ancora ufficiale ma data per certa da fonti autorevoli, della scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica della prossima edizione del Grande Fratello.

C’è a chi questa novità (che ripetiamo, non è stata ancora ufficializzata) piace molto, ma anche chi pensa che si tratta di un errore. Tra chi rientra in questo secondo gruppo c’è anche un’esperta di showbiz e tv, Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, 48 anni, pensa che la scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del Grande Fratello non aiuterà il programma e sia sbagliata

La giudice di ‘Ballando con le stelle’ e collega di Cesara ritiene che il volto del Tg5 non sia adatto al ruolo e che finirà per non aiutare affatto le dinamiche del programma, anzi.

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”, ha fatto sapere Selvaggia.

Nel frattempo è noto che Mediaset ha chiesto cambiamenti radicali alla produzione del GF. Sebbene al timone del programma rimarrà Signorini, si cercherà di eliminare quanto più possibile occasioni per dare spazio al “trash”.

Inoltre non sarà più “Grande Fratello Vip”, ma solo “Grande Fratello”. E ci saranno sia personaggi noti che persone comuni nel cast, ancora in via di definizione.