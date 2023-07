La vita della coppia con la bebè nata il 20 luglio è appena iniziata

La 25enne e il 30enne, insieme dal 2019, sono al settimo cielo, ma…

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta assaporano la nuova vita con la loro bebè nata il 20 luglio scorso. La 25enne e il 30enne sono tornati a casa con la figlia Ginevra, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta sul social come stanno andando i primi giorni a tre ai tanti fan.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta tornati a casa con la figlia Ginevra: ecco come stanno andando i primi giorni a tre

Natalia nelle storie si fa vedere col viso gonfio e assonnato. "Buongiorno mondo - scrive - La prima notte a casa Ginevra è stata stupenda, io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma menomale che c'era nonna Michela". E’ una giovane mamma ancora non abituata ai ritmi della bimba, così si lascia aiutare dalla madre, che la supporta in questi primi giorni un po’ complicati, in cui la preoccupazione di fare tutto nel modo più corretto la attanaglia.

Ginevra è un incanto. La Paragoni fa vedere la bimba con indosso un body delizioso con su scritto: “Sono la principessa di papà”. Lei e Andrea erano anche preoccupati della reazione dei loro cani all’arrivo della piccola tra le quattro mura. La coppia è proprietaria di due bulldog francesi, Gigi e Zoe. Natalia, però, è contenta della reazione avuta dai quattro zampe e rivela: “Le bimbe si stanno comportando bene con l’arrivo di Ginevra. L’unico problema è che quando lei piange, abbaiano di brutto”. Ma la ragazza non si abbatte affatto. Ci vuole solo tempo e sottolinea: “Piano, piano…”.

La 25enne e il 30enne, insieme dal 2019, sono al settimo cielo, ma…

Natalia e Andrea sono al settimo cielo: hanno fortemente desiderato una figlia e ora il loro “miracolo” è tra le braccia di mamma e papà, felici di aver realizzato uno dei desideri più grandi. Ginny è il frutto di un amore nato nel dating show di Maria De Filippi e che si consolida sempre più.