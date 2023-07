Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto col fidanzato Giulio Fratini: romantica vacanza a Capri, foto

La showgirl 43enne e l’imprenditore 32enne insieme sull’isola dell’amore

Sono legati da circa un anno, ora non si nascondono più

Elisabetta Gregoraci all’ombra dei Faraglioni si gode una splendida giornata di sole insieme al fidanzato Giulio Fratini. La showgirl calabrese esce definitivamente allo scoperto con l’imprenditore 32enne a cui è legata da circa un anno. La romantica vacanza in barca a Capri insieme all’uomo che le ha ridato la serenità in amore è da capogiro. La 43enne la racconta sul social, con una serie di foto che condivide nelle sue storie.

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto col fidanzato Giulio Fratini: romantica vacanza a Capri

Elisabetta è felice, addirittura raggiante. A bordo del motoscafo con cui visita le calette dell’isola dell’amore si fa immortalare con indosso bikini succinti: mostra il fisico perfetto e i suoi look sempre di tendenza. Poi arriva lo scatto con Giulio. Lui le cinge la vita, lei tiene il braccio intorno alla spalla di Fratini. E’ l’immagine che ufficializza un rapporto cresciuto nel tempo e che non accenna a esaurirsi.

La showgirl 43enne e l’imprenditore 32enne sono insieme sull’isola dell’amore

La calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio 13enne Nathan Falco, ha conosciuto il rampollo toscano in treno, come raccontato recentemente sulle pagine di Chi. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”, ha raccontato al settimanale.

La calabrese è raggiante

Quando i due hanno iniziato a viaggiare insieme per il mondo e ad essere anche "pendolari per amore", lei ha reso pubblica la relazione. Senza però sbilanciarsi troppo: del resto erano solo all’inizio. La Gregoraci l’ha fatto per un motivo ben preciso: “Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri”.

Sono legati da circa un anno, ora i due non si nascondono più

A distanza di mesi ora è tutto alla luce del sole. L’estate 2023, quella del caldo soffocante che attanaglia gran parte dell’Italia, è anche quella che rivela definitivamente la passione che unisce i due, sempre più appassionati e uniti.