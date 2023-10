La conduttrice lo svela durante un confronto con un’allieva della scuola, la ballerina Gaia

La 61enne rivela anche: “A 14 anni ero bassa, camminavo in punta di piedi”

Maria De Filippi si confronta con la ballerina Gaia nel daytime di Amici 2023. Vuole rincuorarla dopo un compito che la danzatrice ha avuto dalla maestra Alessandra Celentano. Alla ragazza fa una confessione inaspettata. La 61enne rivela: “Sono passata dal non avere seno ad averne troppo”. Parla del suo periodo adolescenziale.

''Sono passata dal non avere seno ad averne troppo'': la confessione di Maria De Filippi

Gaia Di Martino non vuole mostrare il suo fisico, come invece le è stato richiesto dalla Celentano, che le ha dato una coreografia in cui dovrà essere provocante. La conduttrice cerca di rassicurarla e nel farlo si mette a nudo. “E’ abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto e dicano tutti i giorni ‘Quanto sono bella'”, le spiega.

Così Maria parla di sé: “Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata, mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri”.

La conduttrice lo svela durante un confronto con un’allieva della scuola, la ballerina Gaia

La De Filippi aggiunge: “L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e sono passata dal non averne per niente ad averne troppo. Piano piano ci si accetta”. Gaia piange ma le parole della presentatrice le danno forza. Maria colpisce ancora una volta nel segno. La danzatrice alla fine dice: "Sono molto contenta di fare una cosa del genere. E' vero che non ho autostima. Io voglio allontanarmi da questa situazione che ho dentro di me. Certo, avrò vergogna, l’unica volta che ho messi i tacchi in vita mia è stato al mio 18esimo".