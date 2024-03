''Ci siamo separati in seguito a un suo tradimento'': Stefano Bettarini fa una rivelazione molto privata sul divorzio dalla Ventura e svela anche come vive oggi

Il 52enne è noto al mondo della cronaca rosa per il matrimonio, e la separazione, con Simona Ventura

Oggi vive con un patrimonio costruito tra case e appartamenti: le sue parole

Stefano Bettarini ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Nella chiacchierata ha parlato di argomenti molto privati, dagli investimenti alla vita sentimentale.

Il 52enne, ex calciatore e noto volto tv, nonché ex marito di Simona Ventura, oggi è legato a Nicoletta Larini, 30 anni (ovvero 22 meno di lui). La coppia però si è dimostra molto solida nonostante lo scetticismo di molti.

Il giornalista gli ha domandato come viva oggi. Stefano ha spiegato che i suoi redditi principali derivano da investimenti immobiliari, o almeno questo pare di capire.

“Investo nel mattone. Nella mia vita ho sempre comprato case e appartamenti. Sto facendo fruttare il patrimonio che mi sono costruito nel tempo”, ha detto.

Anche se non si vede in tv da un po’, la sua notorietà non si è esaurita: “Ho giocato 17 anni, altrettanti li ho passati nel mondo dello spettacolo. Difficile che le persone mi dimentichino. Può non riconoscermi un bambino di 13 anni, ma in quei casi interviene subito il padre. ‘Lo sai chi è lui?’. Vivrei bene anche se le persone non mi fermassero per strada, ma questo purtroppo non avviene”.

Ha scelto di prendersi una lunga pausa dai social media. Non posta da molto tempo nulla: “I social sono finzione, vengono usati per mostrarsi in un modo che non corrisponde alla realtà. Ho voluto ritrovare me stesso, avevo bisogno di ripulirmi e di non farmi più sfruttare da una televisione che ho smesso di riconoscere”.

Non potevano mancare domande sul matrimonio con Simona Ventura, madre dei suoi due figli (Niccolò e Giacomo). E anche sul divorzio.

Sarebbe stata la conduttrice a fare il primo passo durante una vacanza in Sardegna, così come la Ventura avrebbe fatto la prima mossa verso la separazione: “È abituata a cantarsela e suonarsela”.

Ai tempi del loro addio si parlò di ripetuti tradimenti da parte di lui. “Non sono mai stato uno stinco di santo, ma davanti a una separazione le responsabilità sono sempre 50 e 50. Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi”, ha affermato.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, ha aggiunto.

Da sette anni Stefano è legato a Nicoletta Larini (anche lei apparsa in più programmi tv). I due vivono lontano dai riflettori, in Toscana.

“Non sono mai stato con donne più giovani, lei all’inizio non sapeva neanche chi fossi. Pensavo sarebbe durata come da Natale a Santo Stefano, invece i suoi valori mi hanno conquistato. È una persona sana, virtù rara in questo mondo”, ha spiegato.

Poche settimane fa Nicoletta ha compiuto 30 anni. Cosa le ha regalato? “Quindici giorni alle Maldive, un anello di fidanzamento e due orecchini di brillanti. Direi bene, no? Ma sono sempre stato uno generoso. Quando giocavo portavo tutta la famiglia in vacanza in Sardegna. Villa e barca per un mese, poi arrivava il conto…”.

Matrimonio in vista quindi? Sembra proprio di no: “Ci sono già cascato una volta. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ma mai dire mai nella vita, intanto il 6 luglio ci godiamo quello della Ventura…”.