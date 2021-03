Serena Enardu ha deciso di essere al fianco della sorella gemella Elga. Quest’ultima ha infatti scelto di sottoporsi per la terza volta ad un intervento al naso. Nella giornata di venerdì 19 marzo si è fatta operare a Roma. Le due 44enni hanno condiviso i momenti salienti della giornata sui loro profili Instagram. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha spiegato come mai la sorella è andata sotto ai ferri proprio in questo momento. “Voleva questa cosa fortemente, era da molto tempo che combatteva contro vari fastidi”, ha fatto sapere.

Serena ha anche spiegato che non si tratta solamente di un’operazione per migliorare l’estetica del volto, ma anche per correggere alcuni aspetti funzionali che evidentemente erano stati compromessi durante i due interventi precedenti. “A chi ha mandato dei messaggi per dire che in questo periodo non era il caso di fare un intervento estetico, rispondo che era soprattutto un intervento funzionale. E poi era programmato da un sacco di tempo”, ha aggiunto.

Sul social le due sarde hanno postato diverse immagini e video realizzati prima e dopo la permanenza in sala operatoria dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Ed Elga ha anche condiviso una clip in cui il medico che l’ha operata, Tito Marianetti, le spiega dopo l’intervento come sono andate le cose. “E’ andata veramente bene. La situazione che abbiamo trovato era un po’ ingarbugliata. Le cartilagini della punta erano messe a zonzo, non erano per niente ben strutturate. Il setto nella parte alta era deviato. E soprattutto c’era un collasso delle valvole nasali”, ha detto il dottore.

“Ho dovuto prendere la cartilagine dietro l’orecchio e ho ricostruito completamente il naso. Ho rifatto le osteotomie, ho ricostruito completamente le cartilagini alari, ho risolto la situazione della valvola, ho messo due spreader graft, due bastoncini interni che ti fanno respirare”, ha aggiunto.

“Internamente finalmente respirerai, perché il naso era tappato. Da un punto di vista estetico, credo che sarai veramente contenta perché è venuto un naso bellissimo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/3/2021.