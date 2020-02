Serena Enardu con la mascherina in aeroporto per paura del Coronavirus, ma...

Serena Enardu indossa la mascherina in aeroporto, la paura del contagio da Coronavirus è tanta. La mora 45enne, però, commette una grande ingenuità, la tocca con le mani, così tutto diventa inutile.

“So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata... tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo.Non mi costa niente... Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”, scrive ai fan l’ex tronista di Uomini e Donne.

La bella 45enne fa indossare la mascherina anche al figlio Tommy mentre passeggia per le vie di Roma, il ragazzo 14enne la mette pure sul volo che dalla Capitale riporta lui e la mamma in Sardegna. Toccarla con le mani, però è profondamente sbagliato.

Come sottolineano le indicazioni rilasciate dal Ministero della Salute, prima di indossare la mascherina è basilare lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. Una volta indossata, coprendosi bene bocca e naso, è opportuno evitare di toccarla. Se lo si fa, bisogna lavarsi le mani assolutamente, altrimenti ogni precauzione per proteggersi dal covid-19 è praticamente inutile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2020.