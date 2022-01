Sfera Ebbasta papà: la fidanzata è incinta, l’annuncio social

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, sarà presto papà. La fidanzata è incinta, il rapper 29enne regala ai fan un annuncio social per il bebè in arrivo.

Sfera Ebbasta aspetta il suo primo figlio dalla fidanzata Angelina Lacour, lo rivela con un post su Instagram in cui è ritratto insieme alla mora, mentre bacia il pancione della ragazza e mostra l’ecografia. “Il nostro gioiello più prezioso”, scrive l'artista. “La gioia più grande della nostra vita”, gli fa eco Angelina che condivide le stesse immagini insieme al compagno sul suo profilo.

I due si sono conosciuti nell’estate del 2019 durante una vacanza di lei a Ibiza. Venticinque anni, sangue argentino nelle vene, la Lacour è una modella e influencer da quasi 800mila follower su Instagram. Ora vive a Milano con il fidanzato: i due sono felicissimi per la cicogna in arrivo.

Amante dello sport e della moda, Angelina di lei a La Gazzetta dello Sport ha raccontato: “Da piccola ho fatto tanti sport diversi ma nessuno in particolare riusciva a motivarmi. Venendo da una famiglia sportiva, fin da bambina mia madre ha cercato di coinvolgermi i numerosi sport e di andare in palestra insieme. E non ho mai smesso. Da quando faccio sport la mia vita è cambiata tantissimo, in meglio, perché riesce a dare sfogo alle mie ansie e a farmi sentire meglio sia dal punto di vista estetico che mentale. Devo ringraziare mia mamma che mi ha fatto avvicinare a questo mondo ed è sempre stata presente per motivarmi e supportarmi, come una Mamma Coach”. Ora farà lo stesso con il figlio o la figlia che nascerà.

