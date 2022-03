Soleil Sorgé torna sul social dopo quasi 6 mesi di 'reclusione' al GF Vip: le sue prime parole

Soleil Sorgé è nuovamente ‘libera’, come lei stessa scrive rigorosamente in inglese nelle sue IG Stories. L’influencer 27enne torna sul social dopo quasi 6 mesi di 'reclusione' nella Casa del GF Vip. Nonostante sia stata eliminata lunedì 7 marzo ha dovuto, per obblighi contrattuali, aspettare fino a ieri, 10 marzo, per tornare a parlare con i suoi fan: doveva prima fare il suo ingresso trionfale in studio, come super protagonista del reality show, è stato Alfonso Signorini a definirla così, ma ci sono pochi dubbi a riguardo. Le sue prime parole sono di gratitudine.

Molto amata o molto odiata, Soleil, con la sua energia, arguzia, intelligenza, furbizia, ma pure con la sua arroganza, sfacciataggine e con una storia stile ‘soap opera’ con Alex Belli, ha portato avanti l’intero GF Vip per molto tempo. Ora, però, guarda al futuro: da martedì 15 marzo si siederà nello studio di La Pupa e il Secchione Show, il nuovo programma di Barbara D’Urso che andrà in onda in prima serata su Italia 1. Anche se non c’è ancora l’ufficialità, tutti la danno per certa come giudice della trasmissione insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia scivolare addosso le critiche di chi proprio non la sopporta, anche delle gieffine ancora in gioco. Signorini la rimanda al reality per un confronto con Jessica, Lulù e Manila, ma lei delude le aspettative del conduttore 57enne: non litiga, non insulta. Ha solo parole buone, come a dire ‘io ormai sono oltre’. Alfonso si rabbuia, poco importa. Lei si prende la stima di Sonia Bruganelli, per la moglie di Bonolis è "l'unica che potrà fare qualcosa di importante in tv".

Soleil sorride, lo fa pure sul social, euforica. “Vi sono mancata? Voi mi siete mancati un sacco”, dice ai follower. E nel suo lungo post scrive: “Le parole ed i pensieri che mi girano in testa sono tanti. Vorrei fermarli tutti perché in ogni frame c’è un ricordo che mi appare, in ogni istante c’è tantissima vita".

"Sei mesi vissuti con intensità indescrivibile, cercando di non tradire mai la mia essenza, vivendo tutto in totale trasparenza - continua Sole - Sei mesi in cui ho conosciuto profondamente molte persone, sei mesi in cui la felicità la rabbia e la noia hanno convissuto benissimo insieme alle mille emozioni… Sei mesi condivisi con anime affini e in cui persino le persone più lontane e diverse da me hanno lasciato lezioni e segni indelebili nel mio cuore, sei mesi a farsi domande sul futuro che ci aspetta… Grazie. Sono pervasa di gratitudine”.

Rivolgendosi a chi la segue da sempre poi la Sorgé sottolinea: “A voi, sento di dover dare un infinito ringraziamento e abbraccio virtuale…a questa esperienza di vita incredibile che mi ha fatto conoscere meglio la persona che sono, con pregi e difetti, con tutti i miei sbagli. Perché sono proprio quelli a farti migliorare. Ringrazio chi mi ha sostenuto, dentro e fuori dalla casa, sin dal primo giorno senza se e senza ma. Ringrazio Alfonso, Sonia e Adriana per la guida e consigli immensamente costruttivi. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, dal primo all’ultimo, quelli con cui ho riso e quelli che mi hanno fatto soffrire, quelli da cui ho ricevuto e quelli a cui ho dato. Tutti voi siete stati parte di questo capitolo della mia vita che resterà per sempre scritto nel mio animo. La vita è una sola e noi l’abbiamo vissuta sempre appieno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2022.