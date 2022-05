Sonia Bruganelli dopo la blefaroplastica: 'Adesso mi sento ancora più bella’

Sonia Bruganelli grazie al piccolo ritocchino che si è concessa si sente ancora più attraente del solito. Dopo la blefaroplastica superiore, tolta la pelle in eccesso delle palpebre, ora si gode il suo sguardo tornato giovane. A Chi, in una lunga intervista, a proposito dell’intervento, fatto in anestesia locale con una leggera sedazione generale, dice: “Sa, a 48 anni ho sentito la necessità di fare un tagliando agli occhi e devo ammettere che adesso sono ancora più bella”.

La produttrice sposata con Paolo Bonolis, ex opinionista del GF Vip, questa estate, però dovrà stare attenta e così ironizza parlando delle vacanze insieme al presentatore 60enne e ai figli: “Andremo al mare. Mi dovrò abbronzare con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi, dovrò corrompere i paparazzi per ‘ritoccare’ le foto in costume come del resto faccio ormai da anni e i nostri figli ormai ‘grandicelli’... vedremo se torneranno a casa a farci compagnia”.

Grazie al reality Sonia ha allargato la sua popolarità, nonostante apparire in tv non le interessi poi molto: “Non è cambiato nulla nel mio modo di raccontarmi sui social, perché in realtà sono sempre stata me stessa anche dentro lo studio del GF Vip”.

Sull’ex compagna in studio, Adriana Volpe, poi la Bruganelli precisa: “Ultimamente ho letto alcune sue dichiarazioni carine sul mio lavoro. Evidentemente si è ricordata, lontana dalle luci del Grande Fratello Vip, che faccio l’imprenditrice oltre a essere la Marchesa del Grillo... in Bonolis”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.