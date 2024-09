Sonia Bruganelli conosce il suo insegnante a 'Ballando' e inizia le prove, ma qualcosa va subito storto: ecco cos'è successo

Danzerà in coppia con Carlo Aloia, che, purtroppo per lei, l’ha già messa sotto

La produttrice 50enne ha rinunciato al tacco 12, ma nonostante ciò…

Sonia Bruganelli si è subito messa sotto con tutti i buoni propositi del mondo. Senza tregua a quanto pare. L’ex moglie di Paolo Bonolis conosce il suo insegnante a Ballando con le stelle e inizia le prove, ma qualcosa va subito storto: i suoi adorati piedi si riempiono di vesciche. E’ lei stessa a raccontare tutto via social.

Al programma di Milly Carlucci, come già anticipato, non scenderà in pista con Angelo Madonia, il ballerino a cui si è legata sentimentalmente. Danzerà con Carlo Aloia, romano 38 anni. E’ lui che incontra in sala per cominciare la sua avventura nello show del sabato sera di Rai1, che partirà il prossimo 28 settembre. I due si stringono la mano, lui le chiede: “Come va?”. Lei ironica replica: “Tutto bene fino ad ora”. Aloia sottolinea quanto sia bello il sorriso che le illumina il volto: “L’importante è che me lo fai mantenere questo sorriso”, ribatte Sonia sarcastica.

Dopo qualche ora e più di una prova, la Bruganelli torna a mostrarsi ai follower insieme al maestro di ballo. “Cosa è successo?”, le domanda Aloia. “No niente - svela Sonia - Ti ricordi che i piedi hanno le dita? Quante vesciche possono venire su un dito?”. "Una", risponde Carlo. “…Ecco, io c’ho 15 vesciche e 10 dita, quindi è un problema”. Mostra uno dei piedi con le ferite sopra e conclude: “Eh sì, si vede che ho lavorato. Godetevi i piedi adesso perché non li vedrete più”.

Nel post che accompagna il breve video, la produttrice 50enne scrive: “Dopo le presentazioni ufficiali io e @carlo_aloia abbiamo iniziato le prove della coreografia per la prima puntata di @ballandoconlestelle e questo é il risultato!!! Bene no?!? Ho rinunciato al tacco 12 e ho le vesciche ai piedi. A questo giro sono inattaccabile dai”.