A La Vita in Diretta la giornalista 63enne parla della produttrice 50enne senza peli sulla lingua

Anche Alberto Matano commenta la scelta della 50enne di non essere polemica nel dancing show

Dopo il debutto accanto a Carlo Aloia a Ballando con le Stelle, i giudizi ricevuti a seguito della sua esibizione col maestro, Sonia Bruganelli, che in puntata aveva evitato di entrare in polemica con la giuria, ha commentato sui social: “Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le stelle e capisce che la giuria vuole l’opinionista del Grande Fratello”. A La vita in diretta, a distanza di qualche giorno, si parla così della produttrice 50enne. A esprimersi senza peli sulla lingua sull’ex di Paolo Bonolis è Paola Ferrari, che l’attacca. “Non mi piace, c’è qualcosa che non è totalmente limpido”, sottolinea.

''Sonia Bruganelli non mi piace, c'è qualcosa che non è totalmente limpido'': Paola Ferrari attacca l'ex moglie di Bonolis in diretta

Alberto Matano, conduttore del programma di Rai1 e presenza fissa di Ballando, a proposito di Sonia e delle sue parole su Instagram, svela: “Dico subito che a me sta molto simpatica Sonia, ci siamo visti anche per questioni lavorative, quindi ho grande stima di lei. Quello che volevo dire è che l’ho trovata molto mansueta rispetto al solito e questo mi ha un po’ stupito”.

Anche Alberto Matano commenta la scelta della 50enne di non essere polemica nel dancing show

A La Vita in Diretta la giornalista 63enne parla della produttrice 50enne senza peli sulla lingua

La Ferrari non rimane in silenzio. La giornalista sportiva 63enne, così, puntualizza: “La Bruganelli balla bene, però la Bruganelli a me non piace. E’ una donna intelligente, una buona donna d’affari, imprenditrice, però non mi piace. C’è qualcosa che mi arriva che non è totalmente limpido”. Paola poi aggiunge con un po’ di malizia pungente: “E quello che tu hai giustamente riportato è una mossa. Adesso lei secondo me fa quella che non vuole cadere nelle polemiche, ma sarà quella poi protagonista di questa edizione che le polemiche le farà”.