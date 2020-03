Sonia Bruganelli, la riflessione sui vip in quarantena: ''Io resto a casa' lo voglio scritto da...'

Sonia Bruganelli fa una riflessione sui vip in quarantena. Sul suo profilo Instagram pubblica un post in cui scrive: “Lo sappiamo che bisogna restare a casa ma…”. Subito dopo aggiunge uno screen in cui esterna il suo pensiero: “'Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti. Grazie”.

La bionda produttrice focalizza l’attenzione su tutti i famosi che in questi giorni, in piena emergenza Coronavirus, hanno invitato gli italiani a rispettare con estrema attenzione le norme restrittive emanate dal Governo. Si può uscire esclusivamente in deroga per motivi urgenti come il dover andare al lavoro, comprovate emergenze sanitarie o familiari e stato di necessità, come fare la spesa. Tutti i vip si sono fatti portavoce del Governo e hanno fatto i loro appelli, ma dalle loro favolose abitazioni, case grandi e bellissime, dove vivono nel lusso.

La 46enne, sposata con Paolo Bonolis, pensa che sia molto facile parlare per chi non ha problemi, mentre per la gente comune è tutto molto più complicato e difficile. Il suo pensiero ha provocato reazioni discordanti, come spesso le accade. Ma è pienamente cosciente che, pur esternando la sua riflessione con estrema sincerità, sia assolutamente basilare fare questo sacrificio. Rimanere a casa è fondamentale per evitare il collasso totale del sistema sanitario e permettere a tutti di essere curati nel modo migliore. Le misure restrittive servono anche e soprattutto per rallentare i contagi da Covid-19 , così da fare in modo che il Paese possa uscire dalla crisi e tornare a vivere.

