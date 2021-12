Sonia Brugnalli spiega perché supporta Soleil: 'Mi ci riconosco’

Sonia Bruganelli ha ammesso di avere una chiara preferenza tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Si tratta di Soleil Sorge. La 47enne è opinionista dello show di Alfonso Signorini e spesso durante i serali si schiera dalla parte dell’influencer italo-americana, malvista da molti. “Lei è una vivace, una che scombina gli equilibri. Dicono che sono di parte? Certo che sono di parte, sono di partissima. Io sono lì a dire la mia opinione. E la mia opinione è ovviamente soggettiva. La verità è che io cerco di farmi piacere altri personaggi dentro quella casa. Però faccio molta fatica a farmeli piacere”, ha fatto sapere a ‘Casa Chi’.

“Io non sostengo Soleil per partito preso, sostengo una persona che in quel contesto specifico mi intrattiene e fa divertire. Poi probabilmente, anzi, sicuramente quando uscirà dalla casa del GF Vip, manco ci prenderò un caffè. Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil”, ha poi aggiunto.

“Lei è consapevole che sta facendo un programma. Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 13/12/2021.