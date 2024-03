''Le sono arrivati gli auguri di Buffon?'': Alena Seredova svela se l’ex marito l’ha contattata nel giorno del suo compleanno

La modella ha compiuto 46 anni lo scorso 21 marzo

A ‘Un giorno da pecora’ ha svelato se con l’ex marito si scambiano ancora gli auguri di compleanno

Alena Seredova ha rivelato se l’ex marito Gigi Buffon le ha fatto gli auguri di compleanno.

L’ex modella ceca, oggi torinese d’adozione, è intervenuta nel programma radiofonico 'Un giorno da pecora' proprio nel giorno in cui ha spento le candeline, ieri 21 marzo.

“Possiamo dirlo, sono 46. Me li sento tutti”, ha affermato. “Non sono vecchia, ma sto invecchiando”, ha aggiunto.

Alena Seredova, 46 anni, ha svelato se con il padre dei suoi figli ed ex marito Gigi Buffon si scambiano gli auguri di compleanno

Le è stato domandato se non sia mai stata presa sul serio per via della sua avvenenza fisica.

“No a dire la verità io penso che può capitare che ci siano ruoli o situazioni in cui magari non aiuta, ma per il resto è un bel biglietto da visita che a volte apre qualche porta in più”, ha affermato.

Alena ha poi rivelato una curiosità: il suo cognome in ceco, la sua lingua d’origine, significa… “brutta”! “Il mio cognome, in ceco vuol dire ‘brutta’”, ha detto.

“Lei si chiama Alena ‘brutta’?”, le hanno domandato. Ha replicato: “E’ stupendo, perché da quando sono piccola dicono sempre la stessa frase: ‘Oh mamma mia questa bambina, che brutto nome, che bellina’”.

Alena Seredova nel giorno del suo 46esimo comleanno con i due figli più piccoli e il marito Alessandro Nasi

Quindi la domanda su Buffon, che è il padre dei suoi due figli più grandi, Louis Thomas e David Lee. “Le sono arrivati gli auguri di Buffon? Non vi fate più gli auguri?”, le hanno chiesto.

Ha risposto: “Ma certo che ci facciamo gli auguri, ma diciamo che lui è uno di quelli che arrivano sempre per ultimi”.