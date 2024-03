''Mi hanno diagnosticato un cancro'': Kate Middleton rivela finalmente la malattia che l’ha colpita, ecco tutti i dettagli

La 42enne si era operata a gennaio, i medici hanno fatto la terribile scoperta

Le hanno trovato cellule cancerogene all’interno dei tessuti prelevati

Ora sta facendo una chemioterapia a scopo ‘precauzionale’, ci vorrà tempo

Spiegare la situazione ai figli è stato molto difficile, lo ha fatto con William

Re Carlo, a sua volta in cura per un cancro, sarebbe stato informato sul tipo di cancro che ha colpito la nuora

A Kate Middleton è stato diagnosticato un cancro a soli 42 anni.

La Principessa del Galles lo ha rivelato poco fa, nella serata di venerdì 22 marzo.

Lo ha fatto tramite un breve video condiviso sui suoi canali social e con la stampa.

La mamma di tre figli - il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5 – non ha però rivelato quale tipo di cancro l’ha colpita.

Kate Middleton, 42 anni, nel video con cui ha annunciato che le è stato diagnosticato un cancro

Ha invece spiegato che quando si è operata il 16 gennaio scorso all’addome non si pensava che poteva trattarsi proprio di cancro.

Test successivi, probabilmente una biopsia, hanno però svelato che c’erano cellule tumorali coinvolte. I medici hanno deciso di farle fare un ciclo di chemioterapia dopo la scoperta.

Attualmente sta seguendo un trattamento anti-cancro a scopo precauzionale, ha sottolineato. Eppure i dettagli sono stati tenuti nascosti al pubblico e non verrà rivelato altro sul quadro clinico, hanno fatto sapere da Palazzo.

Sembra che Kate e William abbiano però comunicato i dettagli a Re Carlo - a sua volta attualmente in cura per un cancro - e alla Regina Camilla.

Nella clip Kate ha spiegato: “Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi sto riprendendo da un intervento chirurgico”.

Kate sta attualmente seguendo trattamenti anti-cancro

“Sono stati un paio di mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia. Ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me e di questo sono molto grata”, ha aggiunto.

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra. All’inizio si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, dopo l'operazione i test hanno rivelato la presenza di cancro”, ha proseguito.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato, per il bene della nostra famiglia. Come potete immaginare, questo ha richiesto del tempo, mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”, ha continuato.

Spiegare quanto sta succedendo ai loro tre figli non è stato semplice: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che guarirò. Come ho detto loro, sto bene. Divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che aiuteranno a guarire la mia mente, il mio corpo e il mio spirito”.

“Avere William al mio fianco è una grande fonte di conforto e rassicurazione, così come l'amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi”, ha poi sottolineato.

La Principessa del Galles è apparsa stanca e provata nella clip condivisa nella serata di venerdì 22 marzo

“Speriamo che capiate che come famiglia ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia. E non vedo l'ora di tornare quando potrò. Ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”, ha affermato.

Infine nella conclusione del video ha mandato un messaggio di speranza a tutti i malati di cancro nel mondo.

“In questo momento penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro. A tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, chiedo per favore: non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”, ha concluso.