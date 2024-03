Kate Middleton e il Principe William stanno facendo di tutto per proteggere i figli dallo shock del cancro: le ultime notizie

La 42enne ha rivelato venerdì sera di aver ricevuto la diagnosi di cancro a gennaio

Da allora è scomparsa dalle scene pubbliche e ha iniziato la chemioterapia

Un amico di famiglia avrebbe ora spiegato qual è la priorità sua e del futuro re

Kate Middleton ancor prima del suo benessere sta mettendo al primo posto quello dei figli.

La principessa del Galles venerdì sera ha scioccato il mondo rivelando che le è stato diagnosticato un cancro.

Durante il discorso registrato e diffuso via social, la 42enne ha spiegato che lei e il Principe William stanno cercando di proteggere al massimo i loro figli in questa delicata fase.

Il Principe William, 41 anni, e Kate Middleton, 42, insieme ai loro tre figli, George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5

Vorrebbero che i loro tre bambini, il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principino Louis, 5, non fossero completamente consapevoli di quello che sta succedendo a loro madre.

Una fonte, indicata come un amico di famiglia, ha detto al quotidiano britannico The Times: “Kate e William hanno fatto tutto il possibile per proteggere i bambini in modo che non siano consapevoli di tutto quello che sta succedendo. I bambini a scuola parlano, quindi questa è stata la loro preoccupazione principale”.

“William è stato di grande aiuto”, ha aggiunto il beninformato.

La principessa Kate con i suoi figli in una foto di qualche mese fa

Durante il suo discorso, Kate ha parlato anche di questo argomento. Molti hanno anche sottolineato come la scelta di diffondere la notizia al mondo poche ore dopo la chiusura della scuola dei suoi figli per il periodo delle vacanze di Pasqua non sarebbe stata casuale.

Ha detto: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che guarirò. Come ho detto loro, sto bene. Divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che aiuteranno a guarire la mia mente, il mio corpo e il mio spirito”.

Nel frattempo dopo la diffusione del video di Catherine, hanno rotto il silenzio anche Re Carlo ed Harry e Meghan.

Un'immagine del video con cui Kate ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro

In una dichiarazione diffusa da Buckingham Palace di legge: “Sua Maestà è molto orgogliosa di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto. Dopo il tempo trascorso insieme in ospedale, HM è rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane”.

“Entrambe le Loro Maestà continueranno ad offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”, conclude la nota.

Harry e Meghan, che dal 2020 hanno abbandonato la piovosa Londra per iniziare una nuova vita sotto il sole della California, hanno invece fatto sapere: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla sua famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”.