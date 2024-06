''Sono un po’ fragile, stavolta devono cadere i capelli'': Eleonora Giorgi torna in tv e aggiorna sulla nuova chemioterapia

L’icona del cinema, 70 anni, sta lottando contro un tumore al pancreas

Dopo i primi cicli di chemio e la delicata operazione, sono riprese le cure

Si è voluta tingere i capelli prima della caduta a causa dei medicinali

Eleonora Giorgi ha spiegato che il nuovo ciclo di chemioterapia le farà cadere i capelli e così lei ha voluto prima tingerli dal parrucchiere.

L’attrice 70enne sta facendo trattamenti contro il tumore dopo essere stata operata al pancreas.

Ospite di ‘Estate in diretta’ le è stato domandato dalla conduttrice Nunzia De Girolamo cosa avesse fatto ai capelli, diventati biondissimi.

“E’ stata una vendetta: ti dico perché. Perché dopo sei mesi di chemio che non cadevano, ho dovuto cambiare chemio e adesso pare che devono cadere. Allora ho detto: se devono cadere, devono cadere biondi”, ha risposto Eleonora.

Eleonora Giorgi, 70 anni, spiega perché si è fatta tingere i capelli tre giorni fa

“Avevo una ricrescita orrenda, brutta, sono andata (dal parrucchiere, ndr) e ho detto: fammi bionda. Tre giorni fa. Devono cadere e sto preparando cerchietti con la frangia”, ha aggiunto.

Da quando si è saputo della sua malattia, la Giorgi è stata colta di sorpresa da un affetto infinto del pubblico: “E’ stato pazzesco, io sono stata investita da uno tsunami d’amore. Sono mesi che vivo circondata di un amore che prima c’era, ma non era espresso in questa maniera. Perché entri nel cuore di tante persone, ma adesso mi succede di non pagare il caffè al bar. C’è la sarta che mi regala il lavoro fatto e mi dice ‘prendilo come un mazzo di fiori’. C’è un insieme di persone che mi fanno doni spontaneamente”.

“Nella sanità pubblica ho trovato staff composti da persone incredibilmente umane, incredibilmente pazienti”, ha sottolineato.

L'attrice intervistata da Nunzia De Girolamo a 'Estate in diretta'

Certo, il male non è da prendere sottogamba: “Lui è tremendo, il tumore al pancreas quando entra… io sono riuscita a fare un’operazione considerata maggiore, che è andata benissimo, non sembro una che ha fatto… però lui sta nel sangue quando ti operano, comincia a viaggiare, si va a seminare. Quindi abbiamo dovuto cambiare chemio, ora un’altra robusta per tre mesi, perché dobbiamo scongiurare che vada ad attecchire”.

Eleonora dopo mesi di lotta sta accusando un po’ il colpo: “Sono un po’ fragile, sono entrata in un periodo di fragilità che cerco di non far gravare sugli altri. Sono presa da momenti di debolezza, non di sconcerto, non di sconforto. Sono incredibilmente fatalista. Questo atteggiamento ha addolorato i miei figli”.

Eleonora soffre all'idea di poter lasciare i figli e il nipotino

“Se io penso ai miei due figli e al mio nipotino, se dovessi andarmene, mi sento proprio piangere lacrime di sangue”, ha fatto sapere.

“Tutti abbiamo la data di scadenza, ma non la conosciamo per fortuna”, ha concluso.