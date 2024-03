''Sono stati momenti bellissimi'': Samantha De Grenet confessa di aver avuto un flirt con Francesco Totti

La showgirl 53enne lo ha detto in tv nel programma ‘Storie di donne al bivio’

A Monica Setta ha raccontato come andarono le cose e perché non diventò una cosa seria

Samantha De Grenet ha rivelato per la prima volta di aver avuto un flirt con Francesco Totti.

La showgirl, oggi 53enne, era finita sui giornali insieme all’ex calciatore 47enne ormai oltre vent’anni fa.

Quel gossip però non fu mai confermato da nessuna delle parti in causa. Oggi invece la verità.

La mora romana lo ha detto ospite della puntata di ‘Storie di donne al bivio’ che andrà in onda sabato 9 marzo su Rai2 alle 14.

Alla conduttrice Monica Setta ha confessato: “È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all'epoca finimmo su tutti i giornali di gossip. Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti”.

“Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza (storica ex di Totti, ndr), era una sera magica: luci, candele e musica”, ha aggiunto.

“Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d'acqua. Guidavo io e un'onda anomala all'improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?”, ha continuato.

“Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo Totti è un ragazzo buono e non se l'è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”, ha concluso.