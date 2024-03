''La maternità è più difficile di come me l'aspettavo'': Federica Pellegrini parla dei primi mesi da mamma e rivela se sta allattando Matilde

L’ex campionessa di nuoto mentre la figlia dorme risponde alle domande dei fan

Federica Pellegrini parla dei primi mesi da mamma e rivela se sta allattando Matilde. L’ex campionessa di nuoto mentre la figlia dorme risponde alle domande dei fan sul social. “La maternità è più difficile di come me l’aspettavo”, confessa.

La bimba è venuta alla luce a Verona il 3 gennaio scorso, per la gioia della mamma e del papà, il marito della Divina Matteo Giunta. Federica, quando le domandano come si andato il parto, chiede una “domanda di riserva”. Dopo due giorni di “patimenti”, ha fatto il cesareo. I follower desiderano sapere se la maternità sia come se l’aspettava, lei replica: “Devo dire che…più difficile… semplicemente perché la devi vivere per capire… Sicuramente non è una passeggiata”.

La Pellegrini allatta al seno e lo fa a richiesta, non con orari stabiliti. “Per fortuna lei è stata bravissima da subito… Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… Non è sempre facile”, racconta. Matilde “è tutta il papà”, svela Fede. “Per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance… Ma vedremo”, aggiunge.

In casa si occupa a 'tempo' pieno' della piccola: "Per fortuna posso farlo"

E’ felice per l’arrivo della bebè, anche se le “manca un po’ tutto in questo periodo”. Federica però precisa: “Sto cercando di vivere a pieno questa avventura incredibile. Perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato!”. Definisce il cambio di vita “quasi devastante da quanto è potente”. La bimba non la fa vedere sui social: “Non è facile perché vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo dei social per il momento non sia un posto sicuro per lei. Poi tra qualche anno chissà…!”.