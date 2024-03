''Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia'': Bruno Cerella rompe il silenzio su Belen, le sue parole sul loro rapporto

Il cestista 37enne smentisce il flirt con la Rodriguez, proprio come aveva fatto lei sui social

I due sono amici da tempo: entrambi argentini, si vogliono molto bene

Bruno Cerella finalmente rompe il silenzio su Belen. A La Gazzetta dello Sport parla della showgirl e del rapporto che li unisce. Il cestista 37enne smentisce il filirt con la Rodriguez, proprio come aveva fatto lei sui social. La 39enne aveva chiarito a chi le domandava notizie sul nuovo fidanzato: “Sono single, sono solo dicerie”. Lo sportivo al quotidiano confida: “Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia”.

Belen è nella sua vita, ma come amica. Cerella, quando la giornalista gli domanda che tipo di relazione ci sia tra lui e la showgirl afferma sicuro: “Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo, ci facciamo grandi risate, beviamo il mate come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia”. Incalzato, assicura: "Solo questo, non avrei altro da aggiungere”.

Bruno poi si lascia un po’ andare e aggiunge: “Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà di fondo, mi fa divertire, e tanto”. Al momento l’amore non è tra i loro obiettivi. Belen cerca di ritrovare la strada da sola. Dopo la rottura traumatica del matrimonio con Stefano De Martino, con cui ci sono stati due ritorni di fiamma, la Rodriguez ha dovuto combattere con la depressione, come raccontato in tv. Elio Lorenzoni le ha dato conforto e lei ha creduto che fosse il principe azzurro sempre sognato, ma poi ha fatto i conti con la realtà ed è finita. Evidentemente le è servito per venir fuori dal tunnel. Adesso sta imparando da single a trovare il suo centro. Bruno è solo un amico.