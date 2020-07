Sarah Balivo ha giurato amore eterno al compagno Piero Cicconi. La 32enne è la sorella della più nota Caterina Balivo, una delle conduttrici più presenti in tv negli ultimi anni (anche se lo scorso maggio ha detto addio al programma ‘Vieni da Me’ senza avere ancora in mano un nuovo progetto). Inoltre Sarah ha partecipato, in coppia con Sara Ventura (sorella di Simona) all’edizione 2018 di ‘Pechino Express’. La cerimonia si è svolta su una delle isole più belle del Mediterraneo, Favignana, alle Egadi, in Sicilia.

Location da sogno in stile ‘selvaggio’ per la mora partenopea, nata nel 1988 ad Aversa. Presente ovviamente la stessa Caterina (e la terza sorella, Francesca, pediatra). La sposa, che è un architetto, ha da poco lanciato un progetto web legato al mondo dell’interior design.

Pioggia di riso sugli sposi

VIDEO

Dopo la cerimonia i festeggiamenti sono stati in spiaggia. Non tantissimi gli invitati (in tempi di Covid19 i matrimoni sono meno sfarzosi di un tempo, spesso solo con familiari stretti e amici di una vita). Tanto il divertimento e l’emozione.

Pubblicando una foto dei neosposi subito dopo la cerimonia, mentre escono dalla chiesa e vengono sommersi da una pioggia di riso, Caterina ha scritto sul social: “E anche la mia Saretta si e? sposata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora (Guido Alberto e Cora sono i figli di Caterina, ndr) a casa!”.

Scritto da: la Redazione il 20/7/2020.